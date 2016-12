BEAU VAN ERVEN DORENS, LINDA HAKEBOOM EN MR. PROBZ IN DE NATIONALE 2016 TEST

Wat hebben we van het afgelopen jaar onthouden? Van de treitervloggers in Zaandam tot de losersvlucht vanuit Rio en de Pokémon-terreur in Kijkduin. Van het overlijden van onze allergrootste voetballer aller tijden tot de dood van His Royal Badness, oftewel Prince. Sophie Hilbrand presenteert De Nationale 2016 Test met de meest uiteenlopende vragen over het afgelopen jaar. In de studio sluiten zeven bekende Nederlanders aan om tegen elkaar en het publiek te strijden om de bokaal. De test bestaat uit 25 kennisvragen. De Nationale 2016 Test is op donderdag 29 december te zien om 20.30 uur bij BNN op NPO 3.

De BN’ers die dit jaar hun kennis laten testen zijn presentator Beau van Erven Dorens, journalist en columnist Nynke de Jong, oud drievoudig kampioen kickboksen Remy Bonjasky, cabaretière Soundos el Ahmadi, zanger en rapper Mr. Probz, schrijver en columnist Özcan Akyol en programmamaker Linda Hakeboom.

De belangrijkste sportprestaties, de grootste politieke kwesties, maar ook klein showbizznieuws of een vraag over de populairste dansmove van dit moment komen aan bod.

De kijker thuis kan meespelen op zijn tablet of smartphone via een tweede scherm op live.bnn.nl of gewoon met pen en papier.

