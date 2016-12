Bram Vergoossen schrijft nummer voor Serious Request

Vanuit het lokale glazen huis in zijn woonplaats Echt kreeg Bram Vergoossen onlangs het verzoek een nummer te schrijven over het doel van Serious Request 2016; duizenden, jonge kinderen die jaarlijks sterven aan een longontsteking. Bram nam deze opdracht met beide handen aan en schreef een pakkende song over dit aangrijpende onderwerp. “Het nummer ‘Save a Life’ is geschreven om mensen aan te sporen tot actie”, aldus Bram. Hopelijk bereikt de single vele mensen door het hele land en ondersteunt het Serious Request om veel geld in te zamelen

bron: TV Oranje