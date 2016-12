Jannes opnieuw op 1 in RADIONL Top 1500

In het afsluitende uur van een marathonuitzending vanuit restaurant De Koperen Hoogte in Lichtmis is vanmiddag de top 10 van de RADIONL Top 1500 van 2016 bekendgemaakt. De eerste plaats in de Nederlandstalige eindejaarshitlijst is net als vorig jaar voor Jannes met ‘Zwevend naar ’t geluk’. De Drentse zanger kreeg opnieuw de meeste stemmen van de luisteraars. Ook de nummer twee van de lijst is dezelfde als vorig jaar: André Hazes met ‘Bloed, zweet en tranen’. De derde plek is deze keer voor John de Bever met zijn hit ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’.

bron: TV Oranje