K3 lanceert nieuwe single 'De aarde beeft'

Vorige maand presenteerden Hanne, Marthe en Klaasje met trots hun tweede K3-album Ushuaia. Al voor de lancering was de nieuwe dubbel-cd goed voor vijf keer platina in Vlaanderen en Nederland. Ondertussen is Ushuaia reeds zes keer platina waard en lanceren Hanne, Marthe en Klaasje na de singles Iedereen K3, Ushuaia en Love Boat Baby nu de videoclip van hun nieuwe single De aarde beeft! De single gaat over de schoonheid van de natuur versus het haastige leven in de stad.

bron: TV Oranje