Limburgse zangeres Christel heeft de smaak te pakken

Christel zag op 3 oktober 1972 het levenslicht in Sittard, een echteLimburgse zangeres.Ze is opgegroeid in Echt en heeft daar ook bijna haar hele levengewoond.Haar muziekcarrière begon al op haar 8ste bij een kinderkoor in Echt.Toen zij naar het voortgezet onderwijs is gegaan heeft zij,jammergenoeg, niets meer met muziek gedaan. Ze heeft de focus op haaropleiding gelegd.Totdat in 2014 het moment kwam dat zij haar man Jeroen leerde kennen.Jeroen kennen wij al een aantal jaren van oa Bella Madonna.

bron: TV Oranje