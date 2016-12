NIEUWJAARSCONCERT NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE 2017

Net als voorgaande jaren brengt de VARA, in samenwerking met het Nederlands Blazers Ensemble, het Nieuwjaarsconcert van het NBE, vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. De presentatie is wederom in handen van Frank Evenblij. Het Nieuwjaarsconcert heeft dit jaar als thema ‘GIMME THE BLUES’ en is op zondagavond 1 januari te zien om 19.15 uur bij de VARA op NPO 2.

Wie denkt aan mannen in ongemakkelijke zwarte pakken en een Weense wals, kent de Nieuwjaarstraditie van het Nederlands Blazers Ensemble niet. Nog wat bleekjes vanwege Oudejaarsnacht blazen de Blazers het publiek het nieuwe jaar in. Ze zorgen voor verrassing, verrukking en ontroering met jonge talenten en muzikanten uit dichtbije en verre streken.

Net als ieder jaar schreef het NBE een wedstrijd uit voor componisten tot en met 18 jaar. De blazers nodigden jongeren uit om een stuk te schrijven over hun gevoel bij de 'blues'. De winnaars Daniel Apol (16 jaar, uit Groningen), Shaza Manla (13 jaar, uit Haarlem) en Rebecca de Vlugt & Jeroen Bakker (17 jaar, uit Sneek), samen met hun bandleden van Soundboxx: Jeline Weening, Elbrich van Stralen, Zorin Wijnands, Michiel Vossenberg, Wessel Feenstra en Haico Postma spelen op 1 januari hun compositie samen met het NBE. Frank Evenblij interviewt deze jonge componisten.

bron: BNN VARA