PATRICK LODIERS TERUG BIJ BNN-VARA

Patrick Lodiers keert terug op het vertrouwde BNN-VARA nest. In de loop van 2017 wordt Patrick de nieuwe vaste presentator van het BNN-VARA-programma De Nieuws BV op NPO Radio 1, naast Willemijn Veenhoven. Hij volgt daarmee Eric Corton op, die eerder dit jaar stopte als vaste presentator bij het radioprogramma. Patrick is in 2017 nog wel te zien bij zijn huidige werkgever KRO-NCRV, als presentator van het tv-programma De Reünie.

Patrick Lodiers: 'De Reünie is prachtig! Maar ik kijk ook enorm uit naar mijn eigen reünie… met BNN-VARA. En kijk je bij een reünie vaak terug: mijn reünie vindt plaats bij De Nieuws BV, op de radio, en is gericht op de toekomst!'

Marc Adriani, zakelijk directeur BNN-VARA: ‘Patrick presenteerde bij ons spraakmakende programma’s als Je Zal Het Maar Hebben, Over Mijn Lijk, De Lama’s en De Grote Donorshow. Als voormalig voorzitter van BNN was hij groot voorstander van de fusie met de VARA. Kortom, Patrick ademt ons DNA. We zijn blij met zijn terugkeer. Welcome back, Patrick!’

De precieze datum van Patricks eerste uitzending bij De Nieuws BV wordt later bekendgemaakt.

De Nieuws BV is elke werkdag tussen 12.00 en 14.00 uur te beluisteren op NPO Radio 1.

bron: BNN VARA