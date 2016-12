Tamara Tol en Django Wagner….nieuwe releases Berk Music

Berk Music lanceert vlak voor de Kerstdagen nog even twee singles.Tamara Tol heeft volgens platenbaas Adrie van den Berk een meezinger van de bovenste plank gemaakt met 'We gaan allemaal naar de hemel'. Het is een Nederlandstalige bewerking van 'Dalida' waarmee Gigi l' Amoroso in 1974 een wereldhit in handen had. Daarnaast is het een traditie van Django Wagner om elk jaar met de Kerstdagen een kerstsingle te lanceren. Met 'Zonder jou kan ik niet leven' weet hij degevoelige snaar weer te raken.

bron: TV Oranje