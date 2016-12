Tijdens de kerstvakantie extra voorstellingen van 'Ciske de Rat…de musical' ingelast

Ciske de Rat, de musicalklassieker voor jong en oud, ging vorige maand in première. Speciaal voor de kerstvakantie zijn er daarom extra voorstellingen ingelast. Voorkom een kerstdip en bezoek het 'schoffie om van te houwe' met het hele gezin. Van 4 t/m 8 januari is er nog een aantal mooie plaatsen beschikbaar.Ciske is tijdloos, ontroerend en humoristisch. Wie wordt niet geraakt door 'Ik voel me zo verdomd alleen'? In deze oer-Hollandse musical wordt het verhaal van kleine Ciske prachtig verweven met het verhaal van Cis de Man.

bron: TV Oranje