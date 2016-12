2016 was een druk en succesvol Toppers in Concert jaar! De komende week met kerst en Oud & Nieuw kun je volop genieten op TV van het Meezingfeest van het Jaar. Zowel de ‘Christmas Party of the Year’ als de ‘Royal Night of Disco’ zijn uitgebreid op SBS6 te zien. 'Wij wensen u allen hele fijne feestdagen en een gelukkig 2017 en hopen iedereen weer te mogen verwelkomen op 26 of 27 mei bij Toppers in Concert de ‘Wild West, Thuis Best’ editie voor het Meezingfeest van het Jaar!', aldus De Toppers. (Fotocredits: Floris Heuer)

bron: TV Oranje