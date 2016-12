VARA-NATUURDOCU DE SCHATKAMER VAN DE VELUWE VAN RUBEN SMIT

In het Nationale Park De Hoge Veluwe ligt een bijzonder landschap. Een extreem leefgebied dat lijkt op de Afrikaanse savanne. Een uitgestrekt, open, woest landschap gevormd in de laatste IJstijden. Ruben Smit (De Nieuwe Wildernis, Levende Rivier) gaat hier op zoek naar spectaculaire natuur. Hij volgt de gang van het water dat een heel bijzondere waterhuishouding heeft. Door de seizoenen heen zoekt hij naar het verhaal van de heikikker, witsnuitlibel, de dodaars, het gentiaanblauwtje, de moeflon en de raaf. Op de voor hem typerende manier laat hij schitterende beelden zien van een voor velen onbekende natuur. Vroege Vogels Special: De Schatkamer van de Veluwe, vrijdag 6 januari om 21.10 uur bij de VARA op NPO 2.

Al jaren zwerft Ruben Smit over de Veluwe en in het bijzonder over het Nationale Park De Hoge Veluwe. Als gepromoveerd ecoloog zoekt hij naar de diepere lagen in een natuurverhaal. De unieke waterhuishouding van de Veluwe maakte het filmen tot een uitdaging. Ruben Smit: “Ik ben echt verbaasd over de kracht van dit gebied. Het kan er een woestijn zijn maar binnen een dag veranderen in een moeilijk toegankelijk moeras.”

Over Ruben Smit

Ruben Smit is als gepassioneerd ecoloog, fotograaf en filmer te vinden in elke uithoek van de Nederlandse natuur. Als filmregisseur van natuurfilms maakte hij zijn debuut met De Nieuwe Wildernis en maakte hij vorig jaar de Vroege Vogels Special: Levende Rivier. Daarnaast is Smit gepromoveerd ecoloog bij de Wageningen Universiteit.

