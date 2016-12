Veelgeprezen boek De Stamhouder bewerkt tot prestigieuze dramaserie

De Stamhouder, het veelgeprezen non fictie-boek van Alexander Münninghoff, wordt momenteel door producent Column Film in opdracht van de NPO en in samenwerking met AVROTROS bewerkt tot een grote Nederlandse dramaserie. Het scenario is in handen van Rik D’hiet en Tallulah H. Schwab is hoofdregisseur. Naar verwachting starten de opnames in 2018.

In De Stamhouder beschrijft journalist Alexander Münninghoff meeslepend zijn fascinerende familie-geschiedenis, en daarmee gaat zijn boek ook over de geschiedenis van de twintigste eeuw. Münninghoff: “Over de gevolgen van de oorlog. Over een sluwe grootvader, die op spectaculaire wijze een van de rijkste mensen van Letland was geworden, maar twee dagen voordat de oorlog uitbrak met zijn Russische vrouw en vier kinderen, met achterlating van al zijn bezittingen, moest vluchten naar Nederland. Over een naïeve vader, die aan het Oostfront, in het uniform van de Waffen SS, uit idealisme tegen de Sovjets vocht en vervolgens in Nederland ten onder ging. Over een moeder, die na de scheiding naar Duitsland vluchtte en mijn moeder niet mocht zijn. En over mij, de kleinzoon, de zoon, de stamhouder.”

De Stamhouder beleeft binnenkort bij uitgeverij Prometheus haar twintigste druk en groeide in Nederland uit tot een bestseller, die werd onderscheiden met de Littéraire Witteprijs en de Libris Geschiedenisprijs, en genomineerd voor de ECI-Literatuurprijs. Het succes van het boek is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven; momenteel wordt gewerkt aan vertalingen in het Duits, Tsjechisch en Frans.

Auteur Rik D’hiet is de scenarioschrijver van speelfilms als Marina van regisseur Stijn Coninx, met wie hij ook werkt aan een film over de Bende van Nijvel; en van tv-series als Flikken, De Ridder en Het Goddelijke Monster van regisseur Hans Herbots, naar De Monstertrilogie van Tom Lanoye.

Regisseur Tallulah H. Schwab, die onlangs voor de tweede keer werd genomineerd voor een Emmy Award (ditmaal voor de VPRO-serie Taart), regisseerde in 2014 haar speelfilmdebuut met de Column-productie Dorsvloer vol confetti, naar de gelijknamige roman van Franca Treur.

bron: AVROTROS