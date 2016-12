Visprogramma van Klaas van der Eerden start in januari

Vanaf maandag 9 januari is Klaas van der Eerden wekelijks te zien met een eigen visprogramma bij AVROTROS: Big Fish Klaas. Van der Eerden reist met telkens een andere vissende BN’er naar de mooiste visplekken ter wereld. In de eerste aflevering van Big Fish Klaas is te zien hoe hij met Jan Versteegh op zoek gaat naar de grootste snoeken in Zweden. Met Douwe Bob reist Klaas naar IJsland; het land dat Douwe ‘douze points’ gaf tijdens het Eurovisie Songfestival. Het vliegvissen dat de mannen daar hebben gedaan is inmiddels de nieuwe hobby van Klaas. “Ik heb inmiddels zelfs vliegvisles gevolgd!” Big Fish Klaas is vanaf maandag 9 januari wekelijks te zien om 22.10 uur op NPO 3.

De andere landen die Klaas, zelf een fanatieke sportvisser, bezoekt zijn Kaapverdië met Mr Polska, Costa Rica met Quintis Ristie en Canada met Roué Verveer. Met Jeroen van der Boom gaat Klaas achter de heilbot aan in Noorwegen.

Nieuw gezicht AVROTROS

Klaas van der Eerden was dit jaar al eerder bij AVROTROS te zien met het programma Chef in je oor. Als nieuw gezicht van de omroep is hij in de kerstvakantie ook te zien als nieuwe presentator van het NPO Zapp-programma CupCakeCup. Vissen is de grootste hobby van Klaas, dit programma is hem dan ook op het lijf geschreven: “Het presenteren van Big Fish Klaas is voor mij een natte droom die uitkomt.”

bron: AVROTROS