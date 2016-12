Waarom Cyber Security belangrijker is dan ooit

Naarmate computer technologie in steeds meer aspecten van ons leven infiltreert, van huishoudelijk gemak tot hoe wij onszelf vermaken, krijgen cybercriminelen ook steeds makkelijker toegang tot gevoelige informatie, op een manier die tien jaar geleden nog volledig ondenkbaar was.

Een van de grootste hacking schandalen van de laatste jaren was in 2014, toen de gegevens van miljoenen Yahoo gebruikersaccounts werden gestolen. En dat ongelukkige voorval is gevolgd door de schokkende onthulling dat Yahoo in 2013 een zelfs nog grotere securitybreuk heeft geleden waarbij miljarden accounts gevaar liepen.

Hoewel gevoelige gegevens zoals adressen, wachtwoorden en zelfs bankinformatie vanzelfsprekend belangrijk zijn, is het duidelijk dat hackers zich steeds meer concentreren op uitdagingen die technologisch ingewikkelder zijn.

Misschien is een van de meest alarmerende hacking kwesties van deze tijd wel het feit dat veel gadgets die gebaseerd zijn op de “Internet of Things’, ook gehackt kunnen worden.

Onlangs nog werd bekend gemaakt dat enkele van Sony’s nieuwste bewakingscamera’s achterdeur accounts hebben die met kwade bedoelingen kunnen worden gebruikt om de besturing van de veiligheidsapparaten over te nemen.

En hoewel dat al zorgwekkend genoeg is, wordt ook benadrukt dat veel van de gadgets in onze steeds meer geautomatiseerde woningen overgenomen kunnen worden en worden veranderd in botnets die worden gebruikt om van alles te doen van het versturen van spam tot ongewenste cyber aanvallen.

Dit stelt cybersecurity organisaties voor de steeds zwaardere taak om zeker te stellen dat alles van ons e-mail account tot onze woningbeveiligingssystemen onkwetsbaar blijft voor dit soort aanvallen.

Terwijl het hacken van de Ashley Madison dating site betekende dat de inspanningen betreffende onze persoonlijke en financiële veiligheid een tandje zijn opgeschroefd, wordt de implementatie steeds moeilijker als zulke aanvallen worden gericht op onze huishoudelijke apparaten of zelfs op onze voertuigen.

Want, hoewel het relatief eenvoudig is om ervoor te zorgen dat online diensten voorzien zijn van de nieuwste security updates, is het een heel stuk moeilijker om toezicht te houden op de geautomatiseerde systemen die tot doel hebben om onze zelfrijdende auto's veilig te houden.

Hoewel zelfrijdende auto’s verondersteld worden de toekomst van het vervoer te zijn, is intussen al bewezen dat veel van de huidige ‘smart’ auto’s van afstand gehackt kunnen worden. Fiat Chrysler is al het slachtoffer geweest van een schokkend incident waarbij zij USB sleutels moesten sturen aan chauffeurs toen bekend werd dat de software van de auto niet bestand was tegen hacking.

Dus, hoewel onze casino spellen profiteren van de laatste vernieuwingen op veiligheidsgebied, als het erom gaat hackers te verhinderen het Internet of Things binnen te dringen, lijkt dat een stuk moeilijker te verwezenlijken.