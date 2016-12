Zangduo De Divy's wil ook Nederland bereiken

De Divy's is een zangduo dat bestaat uit moeder Diane en dochter Evy.Diane werd in 1957 geboren te Hasselt.Met haar ouders en grootouders beleefde Diane een fijne jeugd in Beversten heeft daar de microfoon ontdekt vertelt ze met een glimlach.Haar overbuur, de bekende pianist, Willy Appermont en tevens winnaar vande Koningin Elisabethwedstrijd stond aan de wieg van Diane haarcarrière. In de beginperiode begeleidde hij haar zelfs op zijn piano.Op haar 14e levensjaar nam Diane deel aan haar 1e zangwedstrijd in Dancing Montini (Brustem).

bron: TV Oranje