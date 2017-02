Dario bezoekt 9 kroegen voor clipopname 'Alles moet los'

De vorige single ‘Over en uit’ was voor de donkere dagen, nu is het tijd voor Dario om alles los te gooien. Hij brengt daarom het feestnummer ‘Alles moet los’ uit.“Na de clown en de vele opvolgers is dit in mijn ogen toch weer een schot in de roos”, aldus Dario. De nieuwe single ‘Alles moet los’ is een feestnummer pur sang, het tegenovergestelde van de vorige single ‘Over en uit’. Dit was een rustig nummer voor in de donkere tijden en liet een andere kant van de zanger zien. ‘Alles moet los’ is weer een single die men eerder van Dario verwacht: Feest!

bron: TV Oranje