DJ Ronnie en CV de Bijtankers knallen door de speakers

Het idee lag al een tijdje op de plank: Een carnavals single maken samen met een carnavalsgroep. Aangezien DJ Ronnie regelmatig op een carnavals feestje te vinden is en daar regelmatig CV De Bijtankers tegen kwam, werd een keer in een lollige bui geroepen: “we moeten eens een keer een carnavalsplaat maken”. Zogezegd, zo gedaan. Afgelopen vrijdag 27 januari was de single presentatie.CV De Bijtankers is een jeugd carnavalsgroep bestaande uit 36 personen (jongens en meiden). De oorsprong komt voort uit “CV Zonder Naam” en “de Betweters”.

bron: TV Oranje