‘2DOC: MOEDERS SPRINGEN NIET VAN FLATS’ NOGMAALS OP TV

De gelauwerde VARA-documentaire ‘Moeders springen niet van flats’ is komende woensdag 8 februari nogmaals op tv te zien, om 22.55 uur op NPO 2. VARA-programmamaker, presentator en regisseur Elena Lindemans is de dochter van een psychiatrisch patiënte, die in 2002 een einde aan haar leven heeft gemaakt door van een flat te springen in Heerenveen. Elena maakte een documentaire over haar moeders' ongrijpbare ziekte, haar eenzame strijd voor een humane dood én het feit dat psychiatrische patiënten in ons land nauwelijks hulp krijgen bij zelfdoding.

‘Moeders springen niet van flats’ was in februari 2014 voor het eerst te zien bij de VARA op NPO 2. De film werd ook op televisie herhaald en heeft in totaal meer dan een miljoen kijkers getrokken. Er was veel aandacht voor de documentaire in de pers en op social media.

Van alle honderden documentaires op NPO 2 sinds de start van 2Doc in januari 2014, ontving ‘Moeders springen niet van flats’ het op één na hoogste waarderingscijfer van het publiek: een 8,4 (direct na ‘Night will fall’ over de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen).

Elena: ‘Toen ik de documentaire maakte, werden psychiatrische patiënten met een doodswens die geen hulp kregen, gedwongen het zelf te doen. De documentaire over mijn bijzondere moeder en haar wanhoopsdaad diende dan ook als pamflet voor het euthanasiebeleid in Nederland. Sinds het verschijnen van de documentaire in 2014 wordt euthanasie wat vaker toegepast op onbehandelbare psychiatrische patiënten.’

In 2014 was Elena één van de sprekers tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over euthanasie in de psychiatrie. Deze hoorzitting was georganiseerd door de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2015 won Elena met haar film de Psyche Mediaprijs, uitgereikt door het Fonds Psychische Gezondheid.

Elena Lindemans (Jubbega, 1974) werkte onder meer bij de VARA-programma’s ‘Kassa’, ‘De leugen regeert’, ‘Nieuwslicht’ en ‘Uitgesproken VARA’. Ze presenteerde o.a. ‘Nederland wordt groen’ en het economieprogramma ‘EZ’ en regisseerde documentaireseries als ‘De Muur’ en ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap’. Momenteel presenteert ze samen met Brecht van Hulten en Milouska Meulens iedere week ‘Groen Licht’.

