Award winning serie The Nightmanager over corruptie, infiltratie en wraak

'The deeper you go, the darker it gets’

Wraak is zijn belangrijkste motief. Het doet Jonathan Pine, hotel nachtmanager en ex-militair, belanden in de angstaanjagende wereld van de meedogenloze, rijke wapenhandelaar Richard Roper. Gerecruteerd door de Britse geheime dienst infiltreert hij in de organisatie van Roper en zet hij zijn leven op het spel om hem uit te schakelen. De met meerdere Golden Globes en een Emmy Award bekroonde serie The Night Manager, gebaseerd op het boek van John le Carré, is vanaf vrijdag 24 februari te zien bij AVROTROS.

Als hotel nachtmanager van een hotel in Cairo, ten tijde van de Arabische lente, ontdekt Jonathan Pine bewijzen van een wapendeal. Hij neemt contact op met de Britse ambassade maar een lek zorgt voor een reeks bloedstollende gebeurtenissen waarbij Pine kennismaakt met de wrede wereld van wapenhandelaar Richard Roper. Als hun wegen zich vier jaar later weer kruisen, besluit Pine wraak te nemen. Hij infiltreert, in samenwerking met de Britse Geheime Dienst, in het hart van Roper’s organisatie. De avances van Roper’s vrouw Jed en de afkeer van Roper’s voormalige vertrouweling Corcoran maken zijn missie niet makkelijk. Wanneer een nieuwe, grote, op handen zijnde wapendeal zich aanmeldt en de Britse geheime dienst in actie moet komen, blijkt hoever Roper’s tentakels reiken.

Facts:

Rolverdeling: Jonathan Pine – Tom Hiddleston , Richard Roper – Hugh Laurie, Angela Burr – Olivia Colman, Jed Marshal – Elizabeth Debicki, Major Lance Corcoran – Tom Hollander.

Tom Hiddleston, Hugh Laurie en Olivie Colman wonnen alledrie een Golden Globe voor hun rol in The Night Manager.

Regisseur Susanne Bier is de eerste vrouwelijke regisseur die zowel een Oscar, een Emmy (voor The Night Manager) en een Golden Globe heeft gewonnen.

Het budget voor deze serie was 30 miljoen dollar en daarmee een van de duurste series ooit.

The Night Manager is opgenomen in Londen, Mallorca, Marrakesh, Cairo en Zermatt.

bron: AVROTROS