BNN DOET QUEER!

Hetero’s, homo’s, mannen, vrouwen, transgenders, biseksuelen: allemaal worden ze in hokjes geplaatst. Deze lijken de wereld overzichtelijker te maken, maar laten vooral ook zien hoe het níet zit. Treed daarom binnen in de wereld van Queer Amsterdam, onze nieuwste YouTube dramaserie waarin queers de hoofdrol spelen. Deze dramaserie is gemaakt door drie jonge makers die middenin de LHBTQ-gemeenschap staan. Zij willen de veelzijdigheid van de LHBTQ-gemeenschap zichtbaar maken voor een groter publiek. Alle afleveringen van Queer Amsterdam zijn vanaf woensdag 8 februari om 16:00 uur te zien op het YouTube-kanaal van BNN via youtube.com/OmroepBNN.

Net als Sam (Stefanie van Leersum) besluit als man door het leven te gaan, ontmoet ze een lesbisch meisje dat op haar valt als meisje… Vergeet de zoveelste excuushomo en ga eens zitten voor de veelzijdigheid die de queer-gemeenschap in petto heeft. Géén met handen wapperende handtashomo als gay best friend maar hardcore feministen, genderqueers en dragqueens in de hoofdrol. Queer doorbreekt bestaande taboes en maakt je wegwijs in een, voor velen, onbekende wereld.

Queer Amsterdam bestaat uit negen afleveringen die allemaal rond de zes minuten duren. De afleveringen zijn allemaal in één keer te bekijken. Gedurende de serie wordt per aflevering kennis gemaakt met interessante personages die stuk voor stuk een bijdrage leveren aan nieuwe inzichten in de LHBTQ-gemeenschap.

bron: BNN VARA