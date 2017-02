Campagne Opgelicht?! geslaagd; banken voeren naam/nummer-check in

In het AVROTROS-programma Opgelicht?! maakte Betaalvereniging Nederland gistervanavond bekend dat de banken dit jaar nog de IBAN-Naam Check gaan invoeren. Hiermee wordt de wens vervuld van de 40.000 mensen die de petitie van Opgelicht?! voor invoering van naam/rekeningnummer-controle steunden. De IBAN-Naam Check houdt in dat bij een overboeking gecheckt wordt of de ingevulde naam matcht met het ingevulde IBAN-nummer. Als er geen match is, dan krijgt de gebruiker een waarschuwing. Opgelicht?! maakt zich al jaren hard voor dit onderwerp en startte in september 2016 een petitie die pleitte voor het invoeren van een naam/rekeningnummer-controle door banken.

Fraude

De Rabobank heeft de IBAN-Naam Check ontwikkeld en zal het systeem in het tweede kwartaal 2017 gaan invoeren. De overige grote banken zullen daarna volgen. De banken in Nederland controleren tot op heden niet of de naam ook daadwerkelijk bij een rekeningnummer hoort. Met de nieuwe check kunnen bepaalde vormen van fraude worden voorkomen. Denk hierbij aan factuurfraude, voorschotfraude en aan- en verkoopfraude.

Petitie

Presentator Jaap Jongbloed heeft de Opgelicht?!-petitie in november 2016 aangeboden aan de Vaste Kamer Commissie voor Financiën. Minister Dijsselbloem werd door de commissie verplicht gesteld om met een reactie te komen. Naast Opgelicht?! heeft ook de Consumentenbond zich hard gemaakt voor dit onderwerp. Gijs Boudewijn van Betaalvereniging Nederland vertelt in Opgelicht?! over de werking van het nieuwe systeem.

bron: AVROTROS