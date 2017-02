Close Up: Jennifer Tee – Leaving Limbo

Jennifer Tee (1973) kreeg de afgelopen jaren de opdracht om een wandvullend kunstwerk te maken voor de metrohal van de Noord-Zuidlijn van het Centraal Station in Amsterdam. Tee liet zich inspireren door traditionele ‘scheepskleden’ van het Indonesische eiland Sumatra. Haar kunstwerk, dat twee grote schepen met reizigers voorstelt, bestaat uit meer dan 100.000 gedroogde tulpenblaadjes. Regisseur Lisa Boerstra volgt beeldend kunstenaar Jennifer Tee terwijl ze werkt aan de voltooiing van het kunstwerk dat Tee maakt voor de metrohal.

Jennifer Tee is in haar werk steeds op zoek naar transities, overgangen tussen leven en dood, tussen het hier en het hiernamaals. Ze speurt naar tussengebieden tussen landen, culturen en invloeden. Dit tussengebied noemt ze Limbo. In de film komt dit thema terug in haar nieuwe kunstwerk maar ook in haar performances.

Met het werk keert Tee terug naar de bron en naar de plekken waar haar inspiratie vandaan komt. Ze gaat op zoek naar de geschiedenis van haar Indische familie en maakt tevens gebruik van de achtergrond van haar Nederlandse familie, die in de tulpenhandel ligt. De filmcrew reist met Tee naar Sumatra en volgt haar van dichtbij op de nieuwe weg in haar leven en werk. De documentaire Leaving Limbo toont Jennifer Tee’s zoektocht naar identiteit en verbinding en laat tevens zien hoe kunst en werkelijkheid elkaar kruisen en beïnvloeden.

‘Jennifer Tee toont zich al jaren een uniek multi-talent, dat zich met schijnbaar even groot gemak stort op het maken van een diepzinnige choreografie als een omvangrijke hangsculptuur. Opvallend daarbij is dat hoe coherent en gelaagd haar werk ook is, het toch toegankelijk blijft voor een breed publiek', aldus de jury Cobra Kunstprijs Amstelveen bij de uitreiking aan Jennifer Tee in 2015.

De documentaire is een coproductie tussen AVROTROS, Interakt en het Mediafonds.

bron: AVROTROS