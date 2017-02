Fadim weet van geen ophouden en komt nu met een echte liefdesballade

'Ik heb je lief' is de titel van de nieuwste single van Fadim. De Vlaamse zanger isnog maar 20 jaar oud en behaalde met twee albums al een top 10 notering in de Belgische Internationale albumcharts. 'Ik heb je lief'is de laatste single die van Fadim's tweede album 'Adya & Fadim' zal verschijnen alvorens de zanger met nieuw studiowerk op de proppen komt. Het nummer werd tot in de puntjes uitgewerkt en geproduceerd door Adyaen muzikaal akoestisch ingespeeld door het AdyaClassic Orchestra dat garant staat voor de beste muzikanten.

bron: TV Oranje