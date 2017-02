Feestalbum '…En door' van Snollebollekes verkrijgbaar in de TV Oranje Shop

In 1985 won Gerrie Knetemann de Amstel Gold Race, Paus Johannes Paulus II bezocht Nederland en…..Snollebollekes werd geboren onder de rook van Oirschot. Op zijn 1e verjaardag won hij de “Baby van het jaar verkiezing” van Brabant. Al van kinds af aan was duidelijk dat hij geboren was om de showbizz in te gaan, zo won hij als peuter menig playbackshow met zijn wervelende Andre van Duin imitaties. Tevens won hij in 1991 een speurtocht op Camping de Paal en werd hij 4e bij een vliegerwedstrijd in Boekel.

bron: TV Oranje