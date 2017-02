FeestBeesten voor de 4e keer op rij uitverkocht

In november 2015 creëerden de broers Michael en Joey Hartkamp het evenement FeestBeesten. Het idee erachter? Pure gezelligheid gecombineerd met super live artiesten en unieke acties met het publiek. Alles rondom dit evenement staat in het teken van iedereen die van feesten, drinken en Nederlandstalige muziek houdt, kortom.. voor de échte FeestBeesten! Op vrijdag 24 maart vindt de 4e editie plaats met optredens van o.a. Django Wagner, John West, Henk Dissel, Joey Hartkamp. Ruim 7 weken voor aanvang van het evenement is deze alweer uitverkocht.

bron: TV Oranje