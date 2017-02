Femke Hengeveld komt met uptempo, fris en poppie nummer 'Laat me gaan'

In navolging van haar vorige singles 'Ik laat je gaan' en'1000 Bange Nachten' komt Femke Hengeveld wederom met een lekker uptempo, fris en poppie nummer getiteld 'Laat me gaan' . Het nummer is geschreven door Jeroen Englebert en Hans Bedeker, geproduceerd door Hans Bedeker en opgenomen in de Fendall Studios. De bijbehorende videoclip werd wederom geproduceerd door Zeno Groenewegen.Femke heeft met haar voorgaande twee singleseen eigen sound gecreëerd en het publiek lijkt dit erg te waarderen.

bron: TV Oranje