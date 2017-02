Frank Smeekens ft. Fiske te Zat brengt jaarlijks terugkerende carnavalsplaat uit

‘Menne gele bak’ is de titel van de jaarlijks terugkerende carnavalsplaat van Frank Smeekens Ft. Fiske te Zat. Na de kraker van 2015, 't lèkt wel carnaval'(kèk ze lôpe, blouske wè open) Dat lokaal en regionaal een hit is geweest (en nog steeds volop wordt gedraaid) is dit een zeer goede opvolger die gewaardeerd zal worden bij 't publiek!In Tilburg e.o. wordt de polonaise dit jaar vroeg ingezet, de even vrolijke als ludieke carnavalsplaat ‘Menne gele bak’ is er eentje om luidkeels mee te zingen! De toepasselijke en gebruikelijke videclip is er eentje die je gezien moet hebben.

bron: TV Oranje