Frank van Etten presenteert nieuw album bij MediaMarkt Apeldoorn

Op zaterdag 18 februari om 14.00 uurpresenteert Frank van Etten zijn nieuwe album ‘Mijn Zigeunerhart’ bij de MediaMarkt in Apeldoorn. Van Etten zal enkele van zijn grootste hits ten gehore gaan brengen. Na zijn optreden kan zijn aanhang een album aanschaffen, laten signeren en op de foto. Nooit eerder schreef levensliedzanger Frank van Etten zo eerlijk over zijn vreugde en zijn verdriet dan op z'n nieuwe album 'Mijn zigeunerhart'. “Het is mijn hart, het zijn mijn woorden, het is mijn muziek; eerlijker kan ik het niet.”

bron: TV Oranje