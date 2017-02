Glenn Danen en DJ van de V slaan de handen ineen

Ze zijn jong en mega gedreven.De een draait in heel Nederland, de ander is een populaire zanger in wording. Toepasselijk genoeg ontstond in de kroeg het idee om samen eens een plaat te maken. Met de carnaval voor de deur was het zeker: Dat moest wel een feest stamper worden.Aangezien bier nergens beter smaakt dan bij moeders, was de inspiratie voor de plaat snel gevonden. Na veel lachen gieren en brullen, stonden de opnamen er eindelijk op. Het resultaat mag er wezen: een echte stampende feestplaat, met dikke knipogen naar diverse partijen.

bron: TV Oranje