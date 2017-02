Het 'Dorpscafé' van Ancora is het gehele jaar geopend

Wanneer de groep Ancora terugblikt op het jaar 2016, dan doet zij dat vol tevredenheid. Dat is ook niet zo vreemd. Ze zien hun trouwe aanhang steeds meer groeien, ze mochten gouden awards in ontvangst nemen voor hun eerste twee albums en ze kregen vrijwel uitsluitend positieve reacties op de nieuwe cd/dvd Door Weer En Wind, die in augustus uitkwam.Van dit derde Ancora album, dat evenals de twee voorgangers de nummer één positie behaalde in de GFK Dutch Album Top 100, kwamen al de succesvolle singles 'Op Het Leven' en 'Dronken (van de liefde)'.

bron: TV Oranje