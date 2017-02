Hit van Normaal na afscheid Bennie Jolink wederom volop in de aandacht

40 jaar na het verschijnen van de grootste hit die de boeren rockband Normaal uit de achterhoek uitbracht staat het nummer "Oerend Hard 2.0 " van Bennie Jolink in de versie van Irvine wederom hoog genoteerd in de playlisten.24 uur na het uitkomen van de single die door Marco Leeuwis, beter bekend als Dj Galaga, gezamenlijk werd geproduceerd met George The staat het nummer bij SBS download top 10 op nummer 1.Veel radiostations hebben het gecoverde nummer al in de playlist opgenomen en in de kroegen, feestcafe’s en overige festijnen gaat het dak eraf!

bron: TV Oranje