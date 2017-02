Hoeveel mag een extra levensjaar kosten? Antoinette Hesrstenberg leidt groot Zorg.nu-debat

Met de dood in zicht is er niets waardevoller dan een extra levensjaar. Maar wat als dit op termijn de zorg onbetaalbaar maakt? Mede door de snel stijgende zorgkosten wordt er steeds vaker gepleit om de kosten van levensverlengende medicijnen te begrenzen. Wat mag een extra levensjaar kosten? Het AVROTROS-programma Zorg.nu organiseert onder meer hierover op donderdag 2 maart, twee weken voor de Tweede Kamerverkiezingen, een groot zorgdebat. Onder leiding van presentator Antoinette Hertsenberg gaan de zorgwoordvoerders van de VVD, de PvdA, het CDA, D66, de SP en GroenLinks in debat met elkaar, met patiënten en met zorgmedewerkers.

Het Zorginstituut gaat inmiddels uit van een maximum bedrag voor een levensverlengende kankerbehandeling. Zijn de politici van grote partijen het eens met de bedragen waarvan het Zorginstituut uitgaat? Wat zijn hun alternatieven? Hoe houden we de zorgkosten beheersbaar? En is het ethisch aanvaardbaar om een prijskaartje aan een mensenleven te hangen?

Deelnemers aan het debat zijn Hanke Bruins Slot (CDA), Arno Rutte (VVD), Marith Volp (PvdA), Renske Leijten (SP), Pia Dijkstra (D66) en Linda Voortman (GroenLinks). Daarnaast komen diverse deskundigen aan het woord, waaronder Andre Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland. Zorg.nu nodigt patiënten, kritische burgers en zorgprofessionals uit om mee te praten én mee te denken met de politici. Naast het debat over de kosten van een extra levensjaar wordt er gediscussieerd over de vraag: zit de zorgverzekeraar op de stoel van de arts?

Het Zorg.nu-debat vindt plaats op donderdag 2 maart van 20.00 tot 22.00 uur in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Inloop is vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.zorg.nu en kosten €7,50. Een drankje is daarbij inbegrepen en parkeren is gratis.

bron: AVROTROS