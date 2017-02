Jeugdthriller Shock van Mel Wallis de Vries komend seizoen als musical te zien

Na de succesvolle voorstelling Vals is vanaf komend najaar een tweede bestseller van Mel Wallis de Vries als thrillermusical te zien in de Nederlandse theaters: Shock, naar de gelijknamige bestseller. Mel Wallis de Vries maakte dit nieuws gisteravond zelf bekend in het theater. Shock is van oktober 2017 tot en met februari 2018 te zien door heel Nederland.Het boek Shock won vorig jaar de Prijs van de Jonge Jury, een van de belangrijkste onderscheidingen voor Nederlandse jeugdliteratuur. Voor Mel is dit de vierde keer dat zij deze prijs won, mede hierdoor is zij een van de meest succesvolle jeugdschrijvers van dit moment. De spannende thrillermusical Shock wordt gemaakt door het team van de voorstellingen Vals en BOY 7. In Shock is onder anderen Priscilla Knetemann (Spangas, Fataal, Vals) te zien. De kaartverkoop van Shock start in mei bij de Nederlandse theaters.

bron: TV Oranje