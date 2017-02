Jort Kelder en Pieter Jan Hagens op ontdekkingstocht naar de verhalen achter bekende veld- en zeeslagen

Gekielhaald worden, een lange mars lopen in een loodzware militaire uitrusting en het trotseren van een heuse paardencharge; geschiedenisliefhebbers Jort Kelder en Pieter Jan Hagens hebben het in hun nieuwe tv-programma TEN STRIJDE! allemaal over voor hun ontdekkingstocht naar de verhalen achter historische Nederlandse veld- en zeeslagen. Met humor, nieuwsgierigheid en liefde voor geschiedenis kruipen de mannen in de huid van strijders van toen op zoek naar de verhalen achter oude legendes. Het duo brengt met spectaculaire experimenten en interessante analyses geschiedenis tot leven. TEN STRIJDE! is vanaf vrijdag 24 februari wekelijks om 21.05 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.

De schatkist van onze vaderlandse geschiedenis is rijk aan indrukwekkende verhalen van grootse helden, heldhaftige strijders en cruciale veld- en zeeslagen. Kelder en Hagens leggen in een zeilboot de Tocht naar Chatham af, herbeleven de Slag om de Grebbeberg, reizen af naar Cuba – daar waar de Zilvervloot werd veroverd, volgen het spoor van Engelandvaarder Hans Larive, onderzoeken de Slag bij Nieuwpoort en ontdekken wie de echte helden van de Slag bij Waterloo zijn.

De Tocht naar Chatham

In de eerste aflevering van TEN STRIJDE! reizen Jort Kelder en Pieter Jan Hagens af naar Engeland; daar leggen zij per zeilboot de befaamde Tocht naar Chatham af. Precies 350 jaar geleden beleefde Nederland daar een van de meest legendarische zeeslagen uit de vaderlandse geschiedenis. In het hol van de leeuw pleegden de Nederlanders een aanslag op de Engelse vloot; een klinkende overwinning. Tot op de dag van vandaag blijven er toch een aantal zaken onduidelijk: was Michiel de Ruyter wel het genie achter deze gewaagde actie? En zo nee; wie dan?

bron: AVROTROS