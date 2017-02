Klassiek en pop gooien het op een muzikaal akkoord in Tijl B op Volle Toeren

Topartiesten uit de pop- en klassieke muziekwereld stappen uit hun comfortzone om een muzikale wereld te leren kennen die mijlenver van de eigen ligt. Muziekliefhebber Tijl Beckand brengt de muzikanten bij elkaar, introduceert hen in elkaars werelden en daagt ze uit een eigen versie te maken van het muziekstuk van de ander. Verwondering, onbegrip, hilariteit, ontroering en waardering volgen elkaar in dit programma in rap tempo op.

In aflevering één staan volkszanger André Hazes jr. en de internationaal gerenommeerde operazangeres Maria Fiselier centraal. André Hazes jr. schrikt zich rot als hij hoort hoelang de operavoorstelling in Amsterdam duurt en Maria Fiselier kijkt haar ogen uit in de feesttent van Veenhuizen. Gelukkig zijn er ook overeenkomsten want de concertzaal van De Komischer Oper in Berlijn lijkt volgens André verdacht veel op zijn woonkamer. “Heerlijk, die kitsch.” Op het festival Dutch Valley laat Maria Fiselier haar versie van de megahit Leef horen en bewerkt André de beroemde Habanera uit Maria’s favoriete opera Carmen.

Daarnaast ontmoeten de Nederlandse Songfestivalinzending OG3NE en bariton Thomas Oliemans elkaar, verdiepen The Kik en het Gesualdo Consort zich in elkaars werelden en worden Jeroen van der Boom en het Nederlands Blazers Ensemble aan elkaar gekoppeld. Dit geldt ook voor dj-duo Showtek en violiste Rosanne Philippens, Berget Lewis en het Storioni Trio, Mental Theo en het Matangi Quartet en garage-rockband The Deaf en contrabassist Dominic Seldis.

bron: AVROTROS