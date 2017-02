Ladies of Soul drie avonden in een uitverkocht Ziggo Dome

De Ladies of Soul zijn volgend weekend maar liefst drie avonden te zien in de Ziggo Dome met een gloednieuwe pop- en soulshow! Vandaag is bekend gemaakt dat de shows op 10, 11 en 12 februari volledig uitverkocht zijn. Trijntje, Berget, Edsilia, Glennis en Candy staan ook dit jaar niet alleen op het podium. Samen met wereldster Oleta Adams, singer-songwriter Alain Clark, soulman Frank McComb en dansgroep Avant Garde zullen de dames het publiek een avond vol met eigentijdse, swingende en uptempo nummers bezorgen.

bron: TV Oranje