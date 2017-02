Lenny Kuhr lanceert single 'Tussen Hoop En Vrede' en album 'Gekust Door De Eeuwigheid'

Op haar verjaardag, 22 februari presenteert Lenny haar nieuwe 31stealbum 'Gekust door de eeuwigheid' in Jan van Besouw in Goirle.Niet stilstaan bij het oude; het feit dat ze 50 jaar geleden het Cabaret de Onbekenden won, de start van een carrière die tot nu voortduurt, maar stilstaan bij het hier en nu, bij alweer een uiting van haar niet te stoppen muzikale stroom.Een nieuw album met een nieuwe sound die ontstond met de komst van haar nieuwe gitarist Reinier Voet. Een album dat kon worden gemaakt dankzij een geslaagde crowdfundingactie, een nieuw fenomeen in Lenny’s carrière.Het album hoort bij een tour en ook bij haar boek met dezelfde titel. Het album bevat 14 liedjes, 13 nieuwe en één nieuwe opname van 'Altijd heimwee' (1994).

bron: TV Oranje