Like TV Oranje op Facebook en win de cd 'Polonaise deel 13 of 'Jetzt Geht's Richtig Los'

Op Facebook.com/TVOranje vind je altijd de laatste nieuwtjes over TV Oranje, speciale acties, concerten en evenementen. Inmiddels hebben we al meer dan 16.500 likes ontvangen! Help jij mee om nog meer likers te vinden? Onder de mensen die Facebook.com/TVOranje 'liken' voordat we de 16.600 likes bereiken, gaan we maar liefst twee albums verloten. Op het dubbelalbum 'Polonaise – deel 13' vind je de grootste carnavalshits van dit jaar, met o.a. Het Feestteam, Gebroeders Ko, Snollebollekes, Alpenzusjes, Nelis Leeman en Gebroeders Rossig.

bron: TV Oranje