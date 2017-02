Anita & Ed organiserenop zaterdag 20 mei 2017 een 3 uur durende tocht met Partyboot 'De Frisia' met als doel zeehonden en eventueel dolfijnen te spotten op de Oosterschelde.Het Zeeuwse zangduo weet zeker dat de gasten zeehonden zulen zien. 'De kans dat we dolfijntjes zien is zeker aanwezig.Tijdens de tocht gaan we natuurlijk ook zorgen voor een spetterend optreden', vertelt Anita trots. Om dit evenement door te laten gaan is het van belang dat er voldoende belangsteling is. Daarom verzoeken Anita & Ed om je aan te melden voor 15 februari 2017. De bootvertrekt om 14.00 uur vanuit de haven in Sint-Annaland en naar verwachting rond 17.00 uur weer terug.De kosten bedragen € 17.50 pp. Via Jan van Dijk tours wordt er ook vanuit Amersfoort een aanvullende busreis ( retour) aangeboden voor slechts € 15.00 pp.

bron: TV Oranje