Nieuwe releases Berk Music

Wekelijks brengt Berk Music een aantal nieuwe singles en/of albums op de markt. De platenmaatschappij uit Eindhoven laat weten dat ‘Chocolate’ de titel is van de nieuwe swingende single van Wesley Klein. Overheerlijk of is ze een droom en zoveel smaken dat heb je nog nooit geproefd. Roy Donders & Patty Brard zien het wel zitten. Ze zingen over de bekende Brabantse worstenbroodjes. 'Wat zijn ze lekker' en wat zijn ze groot… Arme Ferry de Lits staat voor aap want 'Iedereen Wist 't’

bron: TV Oranje