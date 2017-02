Platenmaatschappij +31 Records verwelkomt Irvine met 'Oerend Hard 2.0'

Elf jaar geleden begon Irvine als grapje met zingen en dat is ondertussen uitgemond tot 150 optredens per jaar, een goed uit de hand gelopen grap dus! Vorig jaar kwam Irvine in aanraking met de mensen van +31 die hem voorstelden om het professioneler aan te pakken. Met als belangrijkste reden dat er veel artiesten zijn verdwenen uit het feestcircuit. Na een goed gesprek is er een samenwerking ontstaan tussen beide partijen en ontstonden er gelijk ideeën over de te kiezen richting! De eerste single ‘Oerend hard ’ is inmiddels een feit.

bron: TV Oranje