POPULAIR-WETENSCHAPPELIJK PROGRAMMA JULES UNLIMITED NA 12 JAAR TERUG BIJ DE VARA OP NPO3

Een vrije val met een luchtballon, skeeleren met een raketmotor op je rug, testen van een nieuw Marsvoertuig op een nagebouwd Marslandschap, onderzoeken en behandelen van zeekoeien in Florida en het springen van een Big Air in Oostenrijk. Jules Unlimited komt terug! Na twaalf jaar beleven de drie nieuwe presentatoren Eva Koreman, Maurice Lede en Jamie Trenité de ultieme kick bij het uitoefenen van extreme sporten en interessante experimenten. In het populair-wetenschappelijke programma wordt op een verrassende manier kennis gemaakt met de nieuwste ontwikkelingen uit de wereld van wetenschap, techniek, sport en avontuur. Het vernieuwde Jules Unlimited is vanaf 13 maart iedere maandag om 20.30 uur te zien bij de VARA op NPO 3.

De drie presentatoren duiken er vol in. Het is fysiek zwaar, ze werken met geavanceerde apparatuur op soms onbegaanbare locaties, doen onderzoek in laboratoria en zijn zelf proefpersoon bij wetenschappelijke experimenten. En dit alles op zo’n manier dat de kijker de kans krijgt het onmogelijke mee te beleven. Eva: ‘Door Jules Unlimited heb ik dingen gedaan waarvan ik niet wist dat ze konden, dat ik ze zou durven of dat ik dat ooit zou leren. Het is een waanzinnig avontuur, en ik kan niet wachten het publiek overal mee naar toe te nemen’. Maurice: ‘Vroeger keek ik Jules Unlimited in alle rust op de bank, nu ren, vlieg, skate, duik ik zelf door dit magische programma heen’. Jamie: ‘Voor mij een geweldige kans dat ik na een lange tijd in de collegebanken nu met Jules Unlimited in een dynamische wereld mag springen. Een programma waarin niets onmogelijk lijkt… vooralsnog. Een mooier tv- debuut kan ik me niet wensen!'

Jules Unlimited was te zien tussen 1990 en 2005. Voor meer informatie over Jules Unlimited check julesunlimited.vara.nl, Facebook of Instagram.

bron: BNN VARA