Rondje van de regio op het Mega Piraten Festijn

Het nieuwe seizoen van het Mega Piraten Festijn staat voor de deur. Ook dit seizoen is RADIONL live aanwezig met radio en tv. Nieuw dit jaar is het "Rondje van de regio" van RADIONL. Zes artiesten uit die regio zullen op het grote podium in de tent een optreden verzorgen, voorafgaand aan het MPF programma. De eerste zes tijdens het Mega Piraten Festijn op zaterdag 18 maart 2017in Borger zijn: Pieter van der Zweep, Jeffrey Kuipers, Kevin Pare, Chris de Roo, Arjan Venemann en Stevan Bloema.

bron: TV Oranje