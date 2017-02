Stef Ekkel nieuwe Prins Carnaval van Amsterdam

Amsterdam heeft een nieuwe Prins Carnaval. In navolging van André Hazes, Sjaak Swart, Piet Römer, Bastiaan van Schaijk en Dries Roelvink zal Stef Ekkel komende carnaval in Amsterdam de scepter zwaaien. Stef Ekkel: “Een hele eer om de Prins Carnaval van Amsterdam te mogen zijn. Zeker als je ziet wie me allemaal voor zijn geweest.” Amsterdam heeft jarenlang geen echte Prins Carnaval meer gehad, Dries Roelvink is de officiële laatste bekende prins volgens de Osdorpse carnavalsvereniging d’Osseknarren. Het carnaval in Amsterdam heeft een tijdje stil gelegen, maar sinds afgelopen jaar is het helemaal terug en heeft Amsterdam zelfs een officiële carnavalsnaam: Gròòtgragtegat.

bron: TV Oranje