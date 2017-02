Twee auto's van Frank van Etten staan in lichterlaaie

Terwijl Frank van Etten momenteel een grote hit scoort met 'In sta in lichterlaaie' zag de volkzanger gisteravond deauto van hem en die van z'n vrouw in vlammen opgaan. 'Ze hebben mijn Tour auto in de brand gestoken! Helaas is de auto van mijn vrouw ook slachtoffer geworden van de brand….Wil verder niet ingaan op pers en vragen die mij de hele ochtend al gesteld worden. Politie doet nader onderzoek'. Bij de brand is verder niemand gewond geraakt. Frank laat zojuist weten dat 'Geluk zit hem in kleine dingen en mijn vechtlust neemt niemand me af'.

bron: TV Oranje