Willem Jansen haalt samen met Meriam Bruggink het mooiste uit het leven

'Het mooiste uit het leven' is de titel van verrassende en verfrissende nieuwe single van Willem Jansen & Meriam Bruggink. Voor Willem stond een samenwerking met Meriam Bruggink al heel lang boven aan zijn lijstje. Toen Meriam uiteindelijk ja zei om de tweede stem voor haar rekening te nemen was dit voor de zanger uit Spijk (bijna) het mooiste uit zijn leven. Het nummer is geproduceerd en geschreven door Marco Luesink, van de Evolution-Studio in Loerbeek, en heeft een hoog meezing en meedein gehalte met een knipoog naar de heerlijke Duitse schlagermuziek

bron: TV Oranje