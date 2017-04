14 mei wordt een emotionele dag bij Michael Nobbe Optiek in Zwaagdijk

Dat een oproep op de Facebookpagina ’Mama ik mis je’, om mee te werken aan een emotionele videclip van zijn nieuwe single ‘Mama’, zoveel reacties had opgeleverd, had Michael Nobbe nooit verwacht. ‘De voorbereiding heeft heel veel tijd in beslag genomen, maar het eindresultaat geeft dan ook het ‘wouw’ gevoel bij me weer. Op zondag 14 mei 2017 wordt de clip gepresenteerd in mijn Optiekzaak in Winkelcentrum Klaverweide te Zwaagdijk’, vertelt Michael Nobbe.De zingende opticien had de tekst van ‘Mama’ een jaar of 20 geleden al geschreven.

bron: TV Oranje