31ste editie van Country Weekend Oirschot vindt plaats op 5 en 6 augustus 2017

Op zaterdag 5 augustus en zondag 6 augustus 2017 vindt de 31ste editie van Country Weekend Oirschot plaats. Het festival is inmiddels het oudste en tevens gratis country festival in Nederland. In 1986 is de Stichting Country Oirschot opgericht en zijn we meteen begonnen met het 2-daags evenement en dit is altijd het eerste volle weekend van augustus. Dit heeft de Stichting Country Oirschot 25 jaar georganiseerd.

bron: TV Oranje