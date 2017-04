Armand Fuchs kiest voor z'n zangcarrière en presenteert nieuwe single in Amstelveen

Na vele jaren als fietsenmaker te hebben gewerkt in Amsterdam heeft Armand Fuchsgekozen voor een fulltime zangcarrière.Armand bracht eerder 'Al The Thieme','Leven lukt me niet met jou','Zomertijd' en'Lekker Ding' uit. Nu 15 jaar verder en een brok ervaring te hebben opgedaan komt hij opnieuw uit met een eigen single getiteld 'Ondeugend' welke tot stand is gekomen door de heren van Tilburg van box 5 o.l.v. Paul Nuijten en Bas van Tilburg.Het nummer is geschreven door René Portegies enopgenomen bijGer Oerlemans Producties in Alkmaar.

bron: TV Oranje