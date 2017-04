Art Rooijakkers en Victor Mids zoeken Het beste brein van Nederland

Voor het nieuwe seizoen van Het beste brein van Nederland zoeken Art Rooijakkers en Victor Mids pientere Nederlanders die niet zozeer boekenslim, maar boerenslim zijn. Het beste brein van Nederland is niet iemand met veel feitenkennis, maar iemand die uitblinkt in verschillende vormen van slimheid. Kandidaten worden getest op hun gevoel voor taal, logica, ruimtelijk inzicht, geheugen, sociale en muzikale intelligentie.

In iedere aflevering nemen vier kandidaten het tegen elkaar op tijdens verschillende opdrachten, waarbij zij een beroep moeten doen op hun slimheid, ruimtelijk inzicht, sociale intelligentie en hun vermogen om logisch te redeneren. Je hoeft absoluut niet gestudeerd te hebben of over veel kennis te beschikken. Iedereen kan meedoen, maar slechts één kandidaat wordt in de laatste uitzending gekroond tot Het beste brein van Nederland.

Denk je dat jij de rest van Nederland kunt verslaan? Geef je dan nu op via deze link.

bron: AVROTROS